Взрыв банкомата под Харьковом: преступники унесли больше двух миллионов (ВИДЕО, ФОТО)

Полицейские Харьковщины устанавливают личностей, которые взорвали банкомат и похитили кассеты с деньгами.
Сообщение о том, что на улице Рассветной в городе Первомайском произошел взрыв банкомата, поступило в районную полиции 29 ноября в 2:59.
На место выезжала группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, руководство Первомайского отдела полиции, сотрудники местной прокуратуры, эксперты, работники кинологического центра и взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области, передвижная криминалистическая лаборатория.
При осмотре специалисты установили, что неизвестные взорвали банкомат и совершили кражу четырех кассет с деньгами.
В результате происшествия никто из граждан не пострадал. По заключению специалистов взрывотехнического управления областного главка полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.
Сумма похищенных средств составила более 2 миллионов гривен.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст.185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В настоящее время полицейскими принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.
Следственные действия продолжаются.
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