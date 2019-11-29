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29.11.2019  16:03   

Взрыв банкомата под Харьковом: преступники унесли больше двух миллионов (ВИДЕО, ФОТО)

Полицейские Харьковщины устанавливают личностей, которые взорвали банкомат и похитили кассеты с деньгами.


// Нацполиция

Сообщение о том, что на улице Рассветной в городе Первомайском произошел взрыв банкомата, поступило в районную полиции 29 ноября в 2:59.

На место выезжала группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, руководство Первомайского отдела полиции, сотрудники местной прокуратуры, эксперты, работники кинологического центра и взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области, передвижная криминалистическая лаборатория.

При осмотре специалисты установили, что неизвестные взорвали банкомат и совершили кражу четырех кассет с деньгами.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. По заключению специалистов взрывотехнического управления областного главка полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.

Сумма похищенных средств составила более 2 миллионов гривен.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст.185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время полицейскими принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  банкомат, зрыв, полицмия, харьков
 
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