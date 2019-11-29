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29.11.2019  16:12   

Полицейский решил заработать на наркоте и попался на горячем (ФОТО)

Старшему лейтенанту уже предъявлено подозрение.


//khar.gp.gov.ua
Прокуратурой Харьковской области сообщено о подозрении старшему лейтенанту полиции ГУНП в Харьковской области по факту сбыта наркотических средств на территории Харьковской области (ч.2 ст. 307 УК Украины).
 
По информации начальника управления прокуратуры Ивана Тарасова, досудебным расследованием установлено, что старший лейтенант полиции распространяет наркотические средства. Правоохранители задокументировали несколько эпизодов незаконной деятельности полицейского.
 
В октябре и ноябре 2019 года были проведены контрольные закупки наркотических веществ на общую сумму 4 тыс. грн и изъяты наркотические вещества направлены на экспертное исследование.
 
28 ноября 2019 года, во время проведения третьей контрольной закупки у указанного сотрудника полиции, был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
 
Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании полицейскому меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
За совершенное полицейским грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
 
 
 
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  наркотик, полицейский-закладчик, харьков
 
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