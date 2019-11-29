Спасатели извлекли водителя из вылетевшего в кювет микроавтобуса (ФОТО)

Бойцы ГСЧС помогли водителю выбраться из опрокинутого автомобиля.
В полдень на автодороге М-03 «Харьков – Киев –Довжанский» возле города Люботина 40-летний водитель микроавтобуса Renault Master не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате транспортное средство перевернулось.
Водитель не смог самостоятельно выбраться из кабины, и на место ДТП вызвали сотрудников Службы спасения 101.
Спасатели 6-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области извлекли водителя из автомобиля, а медики скорой госпитализировали его в лечебное учреждение.
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