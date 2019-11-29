29.11.2019 16:31

Спасатели извлекли водителя из вылетевшего в кювет микроавтобуса (ФОТО)

Бойцы ГСЧС помогли водителю выбраться из опрокинутого автомобиля.



// ГСЧС

В полдень на автодороге М-03 «Харьков – Киев –Довжанский» возле города Люботина 40-летний водитель микроавтобуса Renault Master не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате транспортное средство перевернулось.

Водитель не смог самостоятельно выбраться из кабины, и на место ДТП вызвали сотрудников Службы спасения 101.

Спасатели 6-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области извлекли водителя из автомобиля, а медики скорой госпитализировали его в лечебное учреждение.