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29.11.2019  16:31   

Спасатели извлекли водителя из вылетевшего в кювет микроавтобуса (ФОТО)

Бойцы ГСЧС помогли водителю выбраться из опрокинутого автомобиля.


// ГСЧС

В полдень на автодороге М-03 «Харьков – Киев –Довжанский» возле города Люботина 40-летний водитель микроавтобуса Renault Master не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате транспортное средство перевернулось.

Водитель не смог самостоятельно выбраться из кабины, и на место ДТП вызвали сотрудников Службы спасения 101.

Спасатели 6-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области извлекли водителя из автомобиля, а медики скорой госпитализировали его в лечебное учреждение.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, гсчс, спасатели, харьков
 
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