ДТП: проспект оказался мал для двух легковушек (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как сообщают пользователи соцсетей, произошла авария на проспекте Тракторостроителей.
Столкнулись два легковых автомобиля.
Пришло время действовать! День хорош для решения финансовых вопросов и вообще – для проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным.
«День дню рознь: нынче тепло, а завтра мороз», – народная мудрость как нельзя лучше подходит к описанию нынешнего уикэнда.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
влажн.:
давл.:
ветер: