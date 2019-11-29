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29.11.2019  16:49   

ДТП: проспект оказался мал для двух легковушек (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как сообщают пользователи соцсетей, произошла авария на проспекте Тракторостроителей.

Столкнулись два легковых автомобиля.

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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