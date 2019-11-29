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29.11.2019  17:32   

Ночью в Харькове тушили пожар в котельной (ФОТО)

Пожарные ликвидировали пожар в котельной частного производственного предприятия.


// ГСЧС

28 ноября в 21:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на ул. Смольной, 30 в Харькове, где расположены производственные мощности одного из частных предприятий.

К месту происшествия сразу были направлены 4 пожарно-спасательные подразделения ГСЧС.

Прибывшие спасатели установили, что пожар происходит в котельной, расположенной внутри производственного помещения. Огонь охватил дрова, которые хранились в непосредственной близости от топливного котла. Общая площадь пожара составляла 6 кв.м.

Силами пожарных пожар локализован в 22:11 и ликвидирован в 22:44.

Травмированных и погибших нет. По предварительным данным причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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