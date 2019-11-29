ДТП: четверной паровозик остановил движение на Салтовке (ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как сообщают пользователи в соцсетях, на Героев Труда - ДТП
Четыре машины попали в аварию, создав "паровозик".
Пришло время действовать! День хорош для решения финансовых вопросов и вообще – для проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем дождь. Туман, видимость 200-500 м.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
влажн.:
давл.:
ветер: