29.11.2019 19:12

Незаконная аренда: участок в 2 миллиона гривен могут отобрать

Под Харьковом сельсовет незаконно предоставил в аренду земельный участок стоимостью 2 300 000 грн.



//kv.oblast.online

Близнюковским отделом Лозовской местной прокуратуры заявлен иск в Близнюковскому поселковому совету Харьковской области об отмене решения о госрегистрации прав на недвижимое имущество, признании незаконным и отмене решения а также признании недействительным договора аренды земельного участка площадью более 0,5 га и стоимостью 2 300 000 грн. и восстановление положения, существовавшего до нарушения.

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед, установлено, что в поселке Близнюки местный предприниматель самовольно построил нежилое хозяйственное сооружение (металлический ангар) площадью 2000 м².

В дальнейшем он незаконно зарегистрировал право собственности на соответствующий ангар.

Кроме того, решением сессии Близнюковского поселкового совета предпринимателю незаконно предоставлен в аренду указанный земельный участок сроком на 5 лет.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, и требует признать незаконным распоряжение сельсовета, а договор аренды земли - недействительным.

Сейчас судебное разбирательство иска продолжается.