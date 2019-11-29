Главная Новости Криминал и происшествия Незаконная аренда: участок в 2 миллиона гривен могут отобрать
29.11.2019  19:12   

Незаконная аренда: участок в 2 миллиона гривен могут отобрать

Под Харьковом сельсовет незаконно предоставил в аренду земельный участок стоимостью 2 300 000 грн.


//kv.oblast.online
Близнюковским отделом Лозовской местной прокуратуры заявлен иск в Близнюковскому поселковому совету Харьковской области об отмене решения о госрегистрации прав на недвижимое имущество, признании незаконным и отмене решения а также признании недействительным договора аренды земельного участка площадью более 0,5 га и стоимостью 2 300 000 грн. и восстановление положения, существовавшего до нарушения.
 
Как сообщил руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед, установлено, что в поселке Близнюки местный предприниматель самовольно построил нежилое хозяйственное сооружение (металлический ангар) площадью 2000 м².
 
В дальнейшем он незаконно зарегистрировал право собственности на соответствующий ангар.
 
Кроме того, решением сессии Близнюковского поселкового совета предпринимателю незаконно предоставлен в аренду указанный земельный участок сроком на 5 лет.
 
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, и требует признать незаконным распоряжение сельсовета, а договор аренды земли - недействительным.
 
Сейчас судебное разбирательство иска продолжается.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  незаконная аренда, преступление, харьков, мошенничество
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.06 Криминал и происшествия Незаконная аренда: прокуратура требует возврата земель государству
 
 

Видео

На Харківщині знов підірвали банкомат. ОНОВЛЕНО. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 