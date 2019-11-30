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30.11.2019  16:41   

Взрыв на ХТЗ: Огненный ад в гараже погубил трех человек (ФОТО, ВИДЕО)

Харьковские полицейские устанавливают обстоятельства трагического происшествия в Индустриальном районе.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции,30 ноября около 5:30 в полицию поступило сообщение о пожаре в гараже, расположенном в гаражном кооперативе по улице Зеленодольській.
 
В результате происшествия погибли три харьковчанина 36, 24 и 21 лет, находившиеся в помещении гаража.
 
Предварительной причиной взрыва стала неисправность газового оборудования автомобиля.
 
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство Индустриального отдела полиции, а также сотрудники ГСЧС.
 
Правоохранители предварительно установили, что в гаражном кооперативе произошло возгорание гаража, в котором находился автомобиль «ВАЗ 2108».
 
В результате пожара взорвался газовый баллон и обрушились бетонные перекрытия. После локализации пожара под завалами обнаружили три обгоревших тела.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
 
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  взрыв, смерть, харьков, хтз
 
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