01.12.2019 12:02

Кровавый вечер: смертельный выстрел и ограбление на Холодной горе

Определилась судьба убийц женщины-провизора.



//podrobnosti.ua

Ленинский районный суд Харькова вынес приговор четверым участникам нападения на аптечный скалад.

Как выяснилось в ходе расследования, 25 июля 2014 года возле Областного аптечного склада №287 на улице Клапцова,46 остановилась машина ToyotaCrown.

Из японца выбрались четверо мужчин, решившихся на ограбление, идея которого не давала им покоя.

Один из них остался у авто, второй - занял место у входных дверей, а еще двое зашли в помещение.

Один из вошедших преступников выстрелил в грудь провизору, разбил стекло витрины и забрал из кассы 5 000 гривен.

Затем преступники скрылись с места преступлеия.

Поти полгоа потратила полиция, чтобы выследить и поймать убиц и грабителей.

Сделать это удалось только в декабре 2014 года, при их был найден пистолет и кастет.

Ни один из участников нападения так и не признал своей вины.

Двое мужчин, тоявшие на стреме у машины и дверей, заявили, что не знали о планировашемся нападении и лишь подвозили знакомых, так как те пообещали компенсировать расходы на бензин.

Еще один злоумышленник заявил, что в момент убийства находился в "предбаннике" аптечного склада и в нападении не участвовал, хотя и слышал звон разбитого стекла.

По словам фигуранта, в полиции из него выбивали признание при помощи электротока, а также отказались регистрировать заявление о пытках.

А стрелявший заявил, что хотел лишь купить таблетки и хотел лишь припугнуть женщину, когда та не хотела продавать средства без рецепта, не планируя убивать ее.

По его словам пистолет "подскочил" и выстрелил.

Отказался мужчина призавать, что брал деньги, заявив, что забрал только таблетки.

Суд признал поледнего виновным в убийстве, разбое и хранении оружия, приговорив к 15 годам за решеткой с конфискацией имущества.

Но, по "закону Савченко" ему осталось провести за решеткой чуть более пяти лет.

Мужчину, находившегося в помещени аптеки, приговорили к восьми годам тюрьмы с конфискацией имущества, но по той же норме зачли ему время пребывания в СИЗО и освободили в зале суда.

Двое других участников нападения отделались испытательными сроками по три года.

Идет срок подачи аппеляции.