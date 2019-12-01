Главная Новости Криминал и происшествия Кровавый вечер: смертельный выстрел и ограбление на Холодной горе
01.12.2019  12:02   

Кровавый вечер: смертельный выстрел и ограбление на Холодной горе

Определилась судьба убийц женщины-провизора.


//podrobnosti.ua
Ленинский районный суд Харькова вынес приговор четверым участникам нападения на аптечный скалад. 
 
Как выяснилось в ходе расследования, 25 июля 2014 года возле Областного аптечного склада №287 на улице Клапцова,46 остановилась машина ToyotaCrown.
 
Из японца выбрались четверо мужчин, решившихся на ограбление, идея которого не давала им покоя.
 
Один из них остался у авто, второй - занял место у входных дверей, а еще двое зашли в помещение.
 
Один из вошедших преступников выстрелил в грудь провизору, разбил стекло витрины и забрал из кассы 5 000  гривен.
 
Затем преступники скрылись с места преступлеия.
 
Поти полгоа потратила полиция, чтобы выследить и поймать убиц и грабителей.
 
Сделать это удалось только в декабре 2014 года, при их был найден пистолет и кастет.
 
Ни один из участников нападения так и не признал своей вины.
 
Двое мужчин, тоявшие на стреме у машины и дверей, заявили, что не знали о планировашемся нападении и лишь подвозили знакомых, так как те пообещали компенсировать расходы на бензин.
 
Еще один злоумышленник заявил, что в момент убийства находился в "предбаннике" аптечного склада и в нападении не участвовал, хотя и слышал звон разбитого стекла.
 
По словам фигуранта, в полиции из него выбивали признание при помощи электротока, а также отказались регистрировать заявление о пытках.
 
А стрелявший заявил, что хотел лишь купить таблетки и хотел лишь припугнуть женщину, когда та не хотела продавать средства без рецепта, не планируя убивать ее. 
 
По его словам  пистолет "подскочил" и выстрелил.
 
Отказался мужчина призавать, что брал деньги, заявив, что забрал только таблетки.
 
Суд признал поледнего виновным в убийстве, разбое и хранении оружия, приговорив к 15 годам за решеткой с конфискацией имущества.
 
Но, по "закону Савченко" ему осталось провести за решеткой чуть более пяти лет.
 
Мужчину, находившегося в помещени аптеки, приговорили к восьми годам тюрьмы с конфискацией имущества, но по той же норме зачли ему время пребывания в СИЗО и освободили в зале суда.
 
Двое других участников нападения отделались испытательными сроками по три года.
 
Идет срок подачи аппеляции. 
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  смерть, стрельба, харьков, убийство
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.12 Криминал и происшествия Жуткая смерть рабочего: мужчину раздавил 25-тонный пресс 30.11 Криминал и происшествия Взрыв на ХТЗ: Огненный ад в гараже погубил трех человек (ФОТО, ВИДЕО) 29.11 Криминал и происшествия Смертельная рыбалка: мужчина провалился под лед и не выжил
 
 

Видео

На Харківщині знов підірвали банкомат. ОНОВЛЕНО. ФОТО. ВИДЕО
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 