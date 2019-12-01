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01.12.2019  14:44   

Жуткая смерть рабочего: мужчину раздавил 25-тонный пресс

Определилась судьба мастера цеха, в котором разыгралась трагедия.


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Октябрьский районный суд вынес приговор мастеру Харьковского приборостроительного завода, в цеху которого погиб рабочий.
 
Как высянило следствие, обвиняемая занимала должность мастера цеха с апреля 2015 года. 
 
В ее обязанности входил и контроль за выполнением требований техники безопасности.
 
17 января 2018 года ею был допуще к работе слесарь-ремонтник.
 
Мужчина с кллегами должен был убрать территорию корпуса.
 
Рабочий, по собственной инициативе, решил переставить стоявший под наклоном пресс "КД-2428".
 
Вместе с товарищами, при помощи домкрата, он поднял многотонный станок и подложил под него деревянные бруски
 
Но махина стала наклоняться вниз.
 
Одному из рабочих удалось отскочить, а на второго упал пресс.
 
Мужчина получил многочисленные переломы ребер, позвоночника, лопатки, грудины, а также разрывы печени, легких и другие травмы и скончался на месте.
 
В ходе разбирательства женщина признала свою вину.
 
Жена погибшего заявила, что не имеет к ней никаких претензий и попросила назначить мастеру цеха минимальное наказание.
 
Служители Фемиды также учли, что обвиняемая работает на заводе с 1973 года, положительно характеризуется и страдает рядом сердечно-сосудистых заболеваний.
 
Уроженку Сумской области приговорили к трем годам лишения свободы с однолетним испытательным сроком.
 
Идет срок подачи аппеляции.  
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  смерть, раздавил, харьков, убийство
 
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