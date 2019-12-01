01.12.2019 14:44

Жуткая смерть рабочего: мужчину раздавил 25-тонный пресс

Определилась судьба мастера цеха, в котором разыгралась трагедия.



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Октябрьский районный суд вынес приговор мастеру Харьковского приборостроительного завода, в цеху которого погиб рабочий.

Как высянило следствие, обвиняемая занимала должность мастера цеха с апреля 2015 года.

В ее обязанности входил и контроль за выполнением требований техники безопасности.

17 января 2018 года ею был допуще к работе слесарь-ремонтник.

Мужчина с кллегами должен был убрать территорию корпуса.

Рабочий, по собственной инициативе, решил переставить стоявший под наклоном пресс "КД-2428".

Вместе с товарищами, при помощи домкрата, он поднял многотонный станок и подложил под него деревянные бруски

Но махина стала наклоняться вниз.

Одному из рабочих удалось отскочить, а на второго упал пресс.

Мужчина получил многочисленные переломы ребер, позвоночника, лопатки, грудины, а также разрывы печени, легких и другие травмы и скончался на месте.

В ходе разбирательства женщина признала свою вину.

Жена погибшего заявила, что не имеет к ней никаких претензий и попросила назначить мастеру цеха минимальное наказание.

Служители Фемиды также учли, что обвиняемая работает на заводе с 1973 года, положительно характеризуется и страдает рядом сердечно-сосудистых заболеваний.

Уроженку Сумской области приговорили к трем годам лишения свободы с однолетним испытательным сроком.

Идет срок подачи аппеляции.