01.12.2019 17:11

Остановили автобус и начали стрелять: школьникам-хулиганам вынесли приговор

Суд вынес приговор девятиклассникам, напавшим на рейсовый автобус.



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Волчанский районный суд Харьковской области вынес приговор подросткам, которые обстреляли на дороге рейсовый автобус.

Как выяснилось в ходе расследования, 3 декабря 2017 года в полицию обратился 30-летний водитель автобуса "Харьков-Волчанск" и рассказал, что был вынужден остановиться возле села Бугаевка, так как неизвестные перегородили дорогу.

Сразу после этого мужчина услышал звон разбитого стекла. Прибывшие на место происшествия следователи выяснили, что общественный транспорт обстреляли из пневматического оружия.

Ни один из 12 пассажиров не пострадал, хотя пуля прошла в нескольких сантиметрах от находившегося в автобусе гражданина.

Спустя три недели правоохранителям удалось установить личности фигурантов - ими оказались ученики девятого класса местной школы.

В ходе разбирательства двое из них признали свою вину.

Третий участник инцидента заявил, что он не стрелял, а события того вечера "не помнит".

При этом подростки заявили, что открыть огонь из пневматической винтовки по автобусу предложил именно он.

Суд признал парней виновными в хулиганстве и приговорил к лишению свободы на срок от одного до двух лет, заменив его испытательным сроком в один год.

Кроме того, фигурантам предстоит заплатить по 1900 гривен за экспертизы.

Идет срок подачи аппеляции