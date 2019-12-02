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02.12.2019  08:18   

В аэропорту сбили пешехода

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.


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Сообщение о происшествии на улице Ромашкина поступило в полицию 1 декабря около 11:45.

Водитель автомобиля «Kia Rio» зацепил зеркалом транспортного средства пешехода. 70-летнего пострадавшего с ушибами доставили в больницу.

Предварительно установлено, что пешеход переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений.

Тэги:  дтп, харьков
 
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