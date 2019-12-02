02.12.2019 08:18

В аэропорту сбили пешехода

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.



// Facebook

Сообщение о происшествии на улице Ромашкина поступило в полицию 1 декабря около 11:45.



Водитель автомобиля «Kia Rio» зацепил зеркалом транспортного средства пешехода. 70-летнего пострадавшего с ушибами доставили в больницу.



Предварительно установлено, что пешеход переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте.



Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений.