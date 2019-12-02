В аэропорту сбили пешехода

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Сообщение о происшествии на улице Ромашкина поступило в полицию 1 декабря около 11:45.
Водитель автомобиля «Kia Rio» зацепил зеркалом транспортного средства пешехода. 70-летнего пострадавшего с ушибами доставили в больницу.
Предварительно установлено, что пешеход переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте.
Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений.
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