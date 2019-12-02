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02.12.2019  08:37   

Квартирант из Грузии зарезал и ограбил хозяйку

На Харьковщине полиция задержала злоумышленника за совершение разбойного нападения и убийства женщины.


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27 ноября в Люботинское отделение полиции поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Молодежной в поселке Песочин родственники обнаружили тело 64-летней хозяйки дома.

В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили на теле женщины многочисленные колото-резаные раны, а также отсутствие ее мобильного телефона.

В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 41-летний гражданин Грузии, который временно арендовал комнату в квартире погибшей.

Как было установлено, 27 ноября около 05:00 злоумышленник напал на потерпевшую, несколько раз ударил ее ножом, а когда женщина перестала подавать признаки жизни, снял с нее цепочку и кольца.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. По санкциям статей ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, труп, полиция, харьков
 
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