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02.12.2019  08:57   

Под Харьковом сгорел дом

В Купянском районе спасатели ликвидировали пожар в жилом доме.


// ГСЧС

1 декабря в 00:13 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Соболевка.

На место вызова немедленно отправились пожарные 44-й Государственной пожарно-спасательной части. По приезду на место происшествия стало известно, что горит крыша и перекрытия жилого дома на площади 60 кв.м.

В 00:28 им удалось локализовать пожар, а в 08:20 полностью ликвидировать.

Причина возникновения пожара выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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