Под Харьковом сгорел дом

В Купянском районе спасатели ликвидировали пожар в жилом доме.
1 декабря в 00:13 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Соболевка.
На место вызова немедленно отправились пожарные 44-й Государственной пожарно-спасательной части. По приезду на место происшествия стало известно, что горит крыша и перекрытия жилого дома на площади 60 кв.м.
В 00:28 им удалось локализовать пожар, а в 08:20 полностью ликвидировать.
Причина возникновения пожара выясняется.
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