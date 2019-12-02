Главная Новости Криминал и происшествия На Велозаводском мосту машину расплющило о столб (ФОТО)
02.12.2019  09:20   

На Велозаводском мосту машину расплющило о столб (ФОТО)

Авария произошла в ночь на 2 декабря.


// Telegram

В Харькове на Велозаводском мосту произошло ждорожно-транспортное происшествие с автомобилем Нyundai Аccent.

Об аварии сообщили очевидцы в соцсетях.

Состояние водителя и официальная информация уточняются.


 

Тэги:  дтп, харьков
 
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