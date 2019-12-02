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02.12.2019  10:21   

Горевший балкон всполошил жильцов девятиэтажки

Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме Купянского района.


// ГСЧС

1 декабря в 15:04 поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме в микрорайоне Юбилейный города Купянска.

К месту вызова немедленно выехала автоцистерна и автолестница 44-й Государственной пожарно-спасательной части ДСНС. Прибыв, спасатели пошли в разведку, по результатам которой установили: горели домашние вещи на балконе на площади 1 кв.м.

Локализация огня состоялась в 15:11, ликвидация - в 15:16.

Причина его возникновения устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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