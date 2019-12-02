02.12.2019 10:21

Горевший балкон всполошил жильцов девятиэтажки

Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме Купянского района.



// ГСЧС

1 декабря в 15:04 поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме в микрорайоне Юбилейный города Купянска.



К месту вызова немедленно выехала автоцистерна и автолестница 44-й Государственной пожарно-спасательной части ДСНС. Прибыв, спасатели пошли в разведку, по результатам которой установили: горели домашние вещи на балконе на площади 1 кв.м.



Локализация огня состоялась в 15:11, ликвидация - в 15:16.



Причина его возникновения устанавливается.