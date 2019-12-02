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02.12.2019  10:55   

Крупный пожар в курортном поселке потушили заполночь (ФОТО)

Прохожие увидели большое зарево и вызвали пожарных.


// ГСЧС

Около 8 часогв вечера 1 декабря на территории частного домовладения в селе Рай-Еленовка произошло возгорание. О большом пожаре в жилом доме № 2/4 по ул. Рай-Еленовской сообщили случайные свидетели. Они рассказывали о большом зареве на крыше.

К месту происшествия сразу выехали оперативное отделение 7-й Государственной пожарно-спасательной части из Харькова и пожарная команда местной пожарной охраны из поселка Песочин. По прибытию, оценив масштабы пожара, руководитель его тушения вызвал дополнительные силы и средства. В то время площадь пожара составляла около 300 кв.м. В доме пламенем был полностью охвачена крыша.

Всего к ликвидации данного пожара были привлечены 5 пожарно-спасательных отделений ГСЧС и пожарные МПК. В ходе разведки пожара людей внутри дома не обнаружено.

На тушение огня спасатели подали 6 пожарных стволов. Локализация пожара состоялась в 22:14. Окончательная ликвидация - в 01:10. Благодаря работе спасателей внутренние помещения удалось уберечь от огня.

Причина возникновения пожара устанавливается. Пострадавших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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