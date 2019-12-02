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02.12.2019  11:13   

Неизвестный мужчина погиб под колесами поезда

ЧП произошло в Змиевском районе.


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Около села Дачное 1 декабря в 20.20 поездом № 2 Константиновка - Ивано-Франковск был смертельно травмирован неизвестный мужчина 65-70 лет.

Личность потерпевшего устанавливается, сообщается в оперативной сводке происшествий за сутки.

Тэги:  попал под поезд, смерть, харьков
 
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