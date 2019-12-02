Неизвестный мужчина погиб под колесами поезда

ЧП произошло в Змиевском районе.
Около села Дачное 1 декабря в 20.20 поездом № 2 Константиновка - Ивано-Франковск был смертельно травмирован неизвестный мужчина 65-70 лет.
Личность потерпевшего устанавливается, сообщается в оперативной сводке происшествий за сутки.
Сегодня тяга к приключениям и адреналину в крови способна внести заметные коррективы в ваши планы: может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями.
Начало недели порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня небо затянут тучи будет пасмурно до самого вечера. Без осадков.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
влажн.:
давл.:
ветер: