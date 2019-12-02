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02.12.2019  11:20   

Самоубийца бросился под поезд возле Грахово

Мужчина решил свести счеты с жизнью в первое утро зимы.


// Facebook

ЧП произошло 1 декабря в 10:35 возле села Грахово Чугуевского района.

На 77 километре пути Харьков - Грахово в результате наезда поездом был смертельно травмирован 60-летний житель села Чекаловское.

Причина смерти – самоубийство, сообщается в оперативной сводке происшествий за сутки.

Тэги:  попал под поезд, полиция, харьков
 
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