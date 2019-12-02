Самоубийца бросился под поезд возле Грахово

Мужчина решил свести счеты с жизнью в первое утро зимы.
ЧП произошло 1 декабря в 10:35 возле села Грахово Чугуевского района.
На 77 километре пути Харьков - Грахово в результате наезда поездом был смертельно травмирован 60-летний житель села Чекаловское.
Причина смерти – самоубийство, сообщается в оперативной сводке происшествий за сутки.
Сегодня тяга к приключениям и адреналину в крови способна внести заметные коррективы в ваши планы: может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями.
Начало недели порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня небо затянут тучи будет пасмурно до самого вечера. Без осадков.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
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