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02.12.2019  12:03   

ДТП на Велозаводском мосту: водителя вырезали спасатели (ФОТО)

БОйцы ГСЧС деблокировали пострадавшего в результате ДТП водитель.


// ГСЧС

2 декабря в 00:03 у дома № 181 на Московском проспекте 36-летний водитель автомобиля Hyundai Accent не справился с управлением и врезался в столб.

В результате столкновения он оказался зажат обломками искореженных конструкций авто и получил травмы.

Для деблокирования пострадавшего к месту происшествия прибыли спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС, которые с помощью гидравлических ножниц разрезали корпус легковушки, деблокировали водителя и передали его медикам скорой.

Сейчас пострадавший находится в городской больнице скорой и неотложной помощи.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
 
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