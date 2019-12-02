02.12.2019 12:03

ДТП на Велозаводском мосту: водителя вырезали спасатели (ФОТО)

БОйцы ГСЧС деблокировали пострадавшего в результате ДТП водитель.



// ГСЧС

2 декабря в 00:03 у дома № 181 на Московском проспекте 36-летний водитель автомобиля Hyundai Accent не справился с управлением и врезался в столб.

В результате столкновения он оказался зажат обломками искореженных конструкций авто и получил травмы.



Для деблокирования пострадавшего к месту происшествия прибыли спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС, которые с помощью гидравлических ножниц разрезали корпус легковушки, деблокировали водителя и передали его медикам скорой.

Сейчас пострадавший находится в городской больнице скорой и неотложной помощи.