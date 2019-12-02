Главная Новости Криминал и происшествия Силами прокуроров в Харькове закрыли подпольную табачную фабрику (ФОТО)
02.12.2019  14:04   

Силами прокуроров в Харькове закрыли подпольную табачную фабрику (ФОТО)

Под процессуальным руководством органов прокуратуры, оперативно-розыскным управлением Восточного регионального управления ГПСУ и оперативным управлением ГФС Украины в Харьковской области обнаружено незаконное изготовление и введение в оборот контрафактных табачных продуктов.


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Как сообщила руководитель Харьковской местной прокуратуры №1 Екатерина Шевцова, во время процессуального руководства досудебным расследованием уголовного производства получена информация от оперативно-розыскного управления Восточного регионального управления Государственной пограничной службы о том, что в г.. Харькове группой лиц осуществляется транспортировка незаконно изготовленных табачных изделий и введение в обращение в крупных размерах табачных товаров, не отвечающих требованиям к безопасности, установленным нормативно-правовыми актами.

29 ноября 2019 в ходе обысков на складских помещениях одной из логистических компаний в г.. Харькове обнаружено и изъято 500 кг табачной смеси для кальяна и 450 кг готовых табачных изделий на общую сумму более 1 млн грн.

По данному факту Холодногорская отделом Харьковской местной прокуратуры №1 в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 204 УК «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров» и ст. 227 УК «Умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции».
 
Сейчас продолжаются следственно-розыскные действия.
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  табак, харьков, фабрика, прокуратура
 
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