В Россию – в багажнике. На Гоптовке перекрыли канал переправки нелегалов (ФОТО)

На пункте пропуска «Гоптовка» таможенники и пограничники способствовали переправке нелегалов в РФ
Нелегальный канал перекрыт силами сотрудников Дергачевской местной прокуратуры совместно с работниками УСБУ в Черкасской области.
Житель Дергачевского района вступил в предварительный сговор с неустановленными лицами из числа работников государственной пограничной службы и таможни ГФС, осуществляющих деятельность на пункте пропуска «Гоптовка».
За деньги организатор незаконной переправки лиц через государственную границу Украины перевозил лиц в собственном автомобиле. Чтобы скрыть свою преступную деятельность, злоумышленник запрятывал нелегалов под вещами.
Правоохранители задержали преступника в порядке ст. 208 УПК Украины во время очередного пересечения указанного пункта пропуска.
Данному лицу сообщено о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенной по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
30 ноября 2019 Дергачевский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуратурой готовится апелляционная жалоба на указанное решение суда.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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