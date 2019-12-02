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02.12.2019  15:31   

В Россию – в багажнике. На Гоптовке перекрыли канал переправки нелегалов (ФОТО)

На пункте пропуска «Гоптовка» таможенники и пограничники способствовали переправке нелегалов в РФ


//khar.gp.gov.ua

Нелегальный канал перекрыт силами сотрудников Дергачевской местной прокуратуры совместно с работниками УСБУ в Черкасской области.

Житель Дергачевского района вступил в предварительный сговор с неустановленными лицами из числа работников государственной пограничной службы и таможни ГФС, осуществляющих деятельность на пункте пропуска «Гоптовка».

За деньги организатор незаконной переправки лиц через государственную границу Украины перевозил лиц в собственном автомобиле. Чтобы скрыть свою преступную деятельность, злоумышленник запрятывал нелегалов под вещами.

Правоохранители задержали преступника в порядке ст. 208 УПК Украины во время очередного пересечения указанного пункта пропуска.
 
Данному лицу сообщено о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенной по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
 
30 ноября 2019 Дергачевский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуратурой готовится апелляционная жалоба на указанное решение суда.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  нелегалы, гоптовка, харьков
 
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