Следователь вымогал шесть тысяч долларов за закрытие уголовного дела

Служба безопасности Украины задержала на взятке за закрытие уголовного производства следователя одного из районных отделов ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Оперативники спецслужбы установили, что старший лейтенант полиции требовал от мужчины, обвиняемого в мошенничестве, 6000 долларов США. За такую сумму следователь обещал закрыть уголовное производство и не привлекать подозреваемого к уголовной ответственности.
Сотрудники СБУ задержали взяточника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в спальном районе Харькова во время получения первого "транша" в сумме семьдесят пять тысяч гривен.
Сейчас решается вопрос об осуществлении задержанному сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия, в частности для установления участия в коррупционных схемах работников райотдела.
Операция по разоблачению взяточника проводилась совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве при содействии подразделения внутренней безопасности Национальной полиции и под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
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