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03.12.2019  10:24   

В частном доме подожгли кресло (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в частном доме на ул. Лесной в городе Соболевка, что на Купянщине.


// ГСЧС

Огнеборцев вызвали 2 декабря в 14:18.

Когда пожарные 44-й Государственной пожарно-спасательной части прибыли на место, площадь возгорания составляла 3 кв.м.

Огонь повредил шкаф с личными вещами и кресло. Огонь локализовали в 14:29, ликвидировали - в 14:55.

Предполагаемая причина пожара - поджог. Травмированных и погибших в результате пожара нет.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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