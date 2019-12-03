В частном доме подожгли кресло (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в частном доме на ул. Лесной в городе Соболевка, что на Купянщине.
Огнеборцев вызвали 2 декабря в 14:18.
Когда пожарные 44-й Государственной пожарно-спасательной части прибыли на место, площадь возгорания составляла 3 кв.м.
Огонь повредил шкаф с личными вещами и кресло. Огонь локализовали в 14:29, ликвидировали - в 14:55.
Предполагаемая причина пожара - поджог. Травмированных и погибших в результате пожара нет.
Успех ждет нас в тех областях, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
Погода резко испортится: синоптики грозят снегопадом ночью, метелью с мокрым снегом утром, гололедом.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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