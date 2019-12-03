03.12.2019 10:24

В частном доме подожгли кресло (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в частном доме на ул. Лесной в городе Соболевка, что на Купянщине.



// ГСЧС

Огнеборцев вызвали 2 декабря в 14:18.

Когда пожарные 44-й Государственной пожарно-спасательной части прибыли на место, площадь возгорания составляла 3 кв.м.

Огонь повредил шкаф с личными вещами и кресло. Огонь локализовали в 14:29, ликвидировали - в 14:55.



Предполагаемая причина пожара - поджог. Травмированных и погибших в результате пожара нет.