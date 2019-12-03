03.12.2019 10:34

В центре Харькова у входа в меховой бутик повесили выпотрошенную тушу овцы (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия в Киевском районе.



// Facebook

Фото происшествия пояивлись на городских Telegram-каналах. Нка них видно, что под табличкой с названием магазина Anastasiya Mehovaya висит туша животного с распоротым животом.

Как сообщили в правоохранители, 3 декабря около 07.30 в Киевский отдела полиции сообщили, что уУ входа в магазин, который специализируется на продаже меха, обнаружили повешенную тушу овцы с распоротым животом.



На улицу Маяковского выехала следственно-оперативная группа. Работники полиции сейчас работают на месте происшествия.



Информация зарегистрирована в Едином учете Киевского отдела полиции. Все обстоятельства и личности злоумышленников устанавливаются.