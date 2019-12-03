Забуксовавшие под Харьковом фуры вытаскивала техника ГСЧСников (ФОТО)

В Волчанском районе спасатели помогли водителям 3-х фур преодолеть сложный участок дороги.
Спасатели ГСЧС привлекались для помощи водителям грузовиков, которые не могли самостоятельно преодолеть крутой подъем на выезде из поселка Старый Салтов в Волчанском районе.
Тяжелые фуры буксовали на скользком участке. Чтобы не образовался затор, бойцы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области с помощью автомобиля повышенной проходимости отбуксировали 3 грузовика на ровный участок дороги. Там грузовики смогли самостоятельно двинуться дальше.
По прогнозам Гидрометцентра, в течение суток 3 декабря на Харьковщине ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с; ночью снег, на дорогах гололедица (уровень опасности, желтый). Спасатели призывают водителей учитывать данные обстоятельства, планируя поездки.
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