03.12.2019 11:40

Забуксовавшие под Харьковом фуры вытаскивала техника ГСЧСников (ФОТО)

В Волчанском районе спасатели помогли водителям 3-х фур преодолеть сложный участок дороги.



// ГСЧС

Спасатели ГСЧС привлекались для помощи водителям грузовиков, которые не могли самостоятельно преодолеть крутой подъем на выезде из поселка Старый Салтов в Волчанском районе.

Тяжелые фуры буксовали на скользком участке. Чтобы не образовался затор, бойцы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области с помощью автомобиля повышенной проходимости отбуксировали 3 грузовика на ровный участок дороги. Там грузовики смогли самостоятельно двинуться дальше.



По прогнозам Гидрометцентра, в течение суток 3 декабря на Харьковщине ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с; ночью снег, на дорогах гололедица (уровень опасности, желтый). Спасатели призывают водителей учитывать данные обстоятельства, планируя поездки.