Причина смерти – некриминальная.
3 декабря в 10:13 в Слободской отдел полиции поступило сообщение от прохожего о том, что на улице Державинская, 4-А лежит мужчина без признаков жизни.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и медики.
Установлено, что мужчине на вид около 55 лет. Видимых телесных повреждений на его теле нет.
Данный факт зарегистрирован в Едином учете Слободского отдела полиции.
Устанавливаются причины смерти и личность умершего.
Успех ждет нас в тех областях, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
Погода резко испортится: синоптики грозят снегопадом ночью, метелью с мокрым снегом утром, гололедом.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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