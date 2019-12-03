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03.12.2019  11:58   

Возле харьковской гимназии нашли труп мужчины

Причина смерти – некриминальная.


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3 декабря в 10:13 в Слободской отдел полиции поступило сообщение от прохожего о том, что на улице Державинская, 4-А лежит мужчина без признаков жизни.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и медики.

Установлено, что мужчине на вид около 55 лет. Видимых телесных повреждений на его теле нет.

Данный факт зарегистрирован в Едином учете Слободского отдела полиции.

Устанавливаются причины смерти и личность умершего.

Тэги:  труп, смерть, харьков, полиция
 
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