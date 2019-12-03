03.12.2019 17:32

Начальникам тюрем, пойманным на продаже продуктов, назначили залог

Взяты под стражу двое руководителей исправительных колоний Харькова и предприниматель, которых уличили в преступной схеме по продаже продуктов, поставляемых в колонии



//khar.gp.gov.ua

По требованию прокуратуры Октябрьский районный суд Полтавы избрал для подозреваемых в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст. 364 УК Украины) меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Заместителю начальника одной из исправительных колоний м. Харькова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с правом внесения залога в размере 284 308 гривен.

Другому заместителю начальника одной из исправительных колоний м. Харькова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с правом внесения залога в размере 245 888 гривен.



Кроме того, арест с альтернативой внесения залога в размере 530 196 гривен суд назначил предпринимателя, осуществлявшего покупку продуктов в четырех государственных исправительных колоний области и в дальнейшем перепродавал их по более выгодным ценам.



Сейчас залога не внесены и подозреваемые находятся в СИЗО.



Напомним, как сообщал прокурор области Александр Фильчаков, в течение 2019 должностные лица государственных учреждений исполнения наказаний области с целью личного обогащения наладили незаконную схему продажи продуктов питания, поставляемых Министерством юстиции Украины для питания осужденных. Чиновники осуществляли реализацию мяса и рыбы, подрабатывая документы и списывая продукты, как будто уже потрачены для приготовления пищи.



По предварительным данным, в результате указанных преступлений, государству нанесен ущерб более 500 тыс. Гривен.



26 ноября этого года двух руководителей государственных исправительных колоний задержали при попытке реализации следующей партии продуктов. Также задержали указанного предпринимателя.



Задержанным должностным лицам Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).



Предпринимателю сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч.2 ст. 364 УК Украины (пособничество в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).



Досудебное расследование продолжается.