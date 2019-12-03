03.12.2019 17:02

В Харькове автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся в канаву с водой

Авария произошла 3 декабря около 12:20 на ул. Беркоса, 19а.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Civic не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, что привело к опрокидыванию автомобиля в кювет.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля Honda патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.