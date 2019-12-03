В Харькове автомобиль налетел на газовую трубу: на время ремонта перекрыто движение транспорта (ОБНОВЛЕНО, ФОТО)

3 декабря в полдень в районе Сортировки произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого машина вылетела с дороги прямо на газовую трубу.
По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Civic не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, что привело к опрокидыванию автомобиля в кювет.
Как выяснилось, автомобиль повредил газовую трубу. В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Honda патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд. Возможно к материалам по ДТП добавятся иски по возмещению затрат на ремонт газопровода.
Успех ждет нас в тех областях, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
В Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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