04.12.2019 08:29

Mercedes врезался в маршрутку, водителя увезла скорая (ФОТО)

56-летнего мужчину доставили в больницу.



// Нацполиция

Столкновение произошло 3 декабря на улице Пролетарской, 7.



Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes врезался в остановившийся автобус Ivan под управлением 39-летнего водителя.



В результате аварии пострадал водитель иномарки. Его доставили в медицинское учреждение.

Обстоятельства происшествия выясняла следственно-оперативная группа.

Информация о происшествии внесена в Единый учет. Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливают сотрудники полиции.