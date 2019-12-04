Mercedes врезался в маршрутку, водителя увезла скорая (ФОТО)

56-летнего мужчину доставили в больницу.
Столкновение произошло 3 декабря на улице Пролетарской, 7.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes врезался в остановившийся автобус Ivan под управлением 39-летнего водителя.
В результате аварии пострадал водитель иномарки. Его доставили в медицинское учреждение.
Обстоятельства происшествия выясняла следственно-оперативная группа.
Информация о происшествии внесена в Единый учет. Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливают сотрудники полиции.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
В Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: