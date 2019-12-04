Главная Новости Криминал и происшествия Mercedes врезался в маршрутку, водителя увезла скорая (ФОТО)
04.12.2019  08:29   

Mercedes врезался в маршрутку, водителя увезла скорая (ФОТО)

56-летнего мужчину доставили в больницу.


// Нацполиция

Столкновение произошло 3 декабря на улице Пролетарской, 7.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes врезался в остановившийся автобус Ivan под управлением 39-летнего водителя.

В результате аварии пострадал водитель иномарки. Его доставили в медицинское учреждение.

Обстоятельства происшествия выясняла следственно-оперативная группа.

Информация о происшествии внесена в Единый учет. Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливают сотрудники полиции.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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