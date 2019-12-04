04.12.2019 08:49

Смерть на железной дороге: мужчина упал с платформы под колеса грузового поезда

3 декабря около 13:00 на железнодорожной платформе Карачевка в поселке Покотиловка поездом смертельно травмирован мужчина.



//wikimapia.org

По предварительным данным, грузовой поезд совершил наезд на неустановленного мужчину, предположительно, упал с платформы.

Машинист транспортного средства применял экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. От полученных травм гражданин погиб на месте.



Движение транспорта прекращался почти на полтора часа.



Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции

В настоящее время работники полиции выясняют личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.



