Смерть на железной дороге: мужчина упал с платформы под колеса грузового поезда

3 декабря около 13:00 на железнодорожной платформе Карачевка в поселке Покотиловка поездом смертельно травмирован мужчина.
По предварительным данным, грузовой поезд совершил наезд на неустановленного мужчину, предположительно, упал с платформы.
Машинист транспортного средства применял экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. От полученных травм гражданин погиб на месте.
Движение транспорта прекращался почти на полтора часа.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции
В настоящее время работники полиции выясняют личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
В Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: