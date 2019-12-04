04.12.2019 09:21

На харьковской площади грузовик придавил легковушку

Авария произошла 3 декабря около 12:40 на площади Защитников Украины, 1.



// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля DAF, нарушив правила дорожного движения, а именно п 12.1 (выбор безопасной скорости движения) и 13.1 (выбор безопасной дистанции движения) ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем Hyundai.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля DAF патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.