На харьковской площади грузовик придавил легковушку

Авария произошла 3 декабря около 12:40 на площади Защитников Украины, 1.
По предварительной информации водитель автомобиля DAF, нарушив правила дорожного движения, а именно п 12.1 (выбор безопасной скорости движения) и 13.1 (выбор безопасной дистанции движения) ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем Hyundai.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля DAF патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
В Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: