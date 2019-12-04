Под окнами многоэтажки вспыхнул автомобиль (ВИДЕО)

Пожар произошел на Холодной Горе.
Вечером 3 декабря у дома по улице Волонтерской, 60а загорелся автомобиль прямо у подъезда.
«Пожарных вызвали, причины пока неизвестны», – сообщили очевидцы в соцсетях.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
В Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: