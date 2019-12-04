Главная Новости Криминал и происшествия Под окнами многоэтажки вспыхнул автомобиль (ВИДЕО)
04.12.2019  09:36   

Под окнами многоэтажки вспыхнул автомобиль (ВИДЕО)

Пожар произошел на Холодной Горе.


// Facebook

Вечером 3 декабря у дома по улице Волонтерской, 60а загорелся автомобиль прямо у подъезда.

«Пожарных вызвали, причины пока неизвестны», – сообщили очевидцы в соцсетях.

Тэги:  пожар, харьков
 
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