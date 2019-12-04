Под окнами многоэтажки вспыхнул автомобиль (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 4 декабря Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 4 декабря В Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.