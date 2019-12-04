Главная Новости Криминал и происшествия В лобовом столкновении легковушки с КамАЗом пострадали 4 человека: пассажира вырезали спасатели (ФОТО)
04.12.2019  10:20   

В лобовом столкновении легковушки с КамАЗом пострадали 4 человека: пассажира вырезали спасатели (ФОТО)

В Купянском районе бойцы ГСЧС оказали помощь пострадавшему в ДТП.


// ГСЧС

3 декабря около четырезх часов дня на автодороге вблизи села Кругляковка Купянского района столкнулись автомобили КамАЗ и ВАЗ 2121 «Нива».

В результате происшествия пострадали 4 человека, ехавшие в легковушке.

Еще до прибытия спасателей троих из них достали из машины сотрудники полиции и скорой.

Но пассажира, сидящего на переднем сиденье, им достать не удалось. Пассажирские двери заклинило.

Спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части разблокировали их и достали пострадавшего.

Сейчас все пострадавшие находятся в лечебных учреждениях.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.12 Криминал и происшествия На харьковской площади грузовик придавил легковушку 04.12 Криминал и происшествия Mercedes врезался в маршрутку, водителя увезла скорая (ФОТО) 03.12 Криминал и происшествия В Харькове автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся в канаву с водой
 
 

Видео

В Харькове выпал первый снег
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 