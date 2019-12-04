В лобовом столкновении легковушки с КамАЗом пострадали 4 человека: пассажира вырезали спасатели (ФОТО)

В Купянском районе бойцы ГСЧС оказали помощь пострадавшему в ДТП.
3 декабря около четырезх часов дня на автодороге вблизи села Кругляковка Купянского района столкнулись автомобили КамАЗ и ВАЗ 2121 «Нива».
В результате происшествия пострадали 4 человека, ехавшие в легковушке.
Еще до прибытия спасателей троих из них достали из машины сотрудники полиции и скорой.
Но пассажира, сидящего на переднем сиденье, им достать не удалось. Пассажирские двери заклинило.
Спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части разблокировали их и достали пострадавшего.
Сейчас все пострадавшие находятся в лечебных учреждениях.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
В Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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