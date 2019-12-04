04.12.2019 10:20

В лобовом столкновении легковушки с КамАЗом пострадали 4 человека: пассажира вырезали спасатели (ФОТО)

В Купянском районе бойцы ГСЧС оказали помощь пострадавшему в ДТП.



// ГСЧС

3 декабря около четырезх часов дня на автодороге вблизи села Кругляковка Купянского района столкнулись автомобили КамАЗ и ВАЗ 2121 «Нива».

В результате происшествия пострадали 4 человека, ехавшие в легковушке.

Еще до прибытия спасателей троих из них достали из машины сотрудники полиции и скорой.

Но пассажира, сидящего на переднем сиденье, им достать не удалось. Пассажирские двери заклинило.

Спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части разблокировали их и достали пострадавшего.

Сейчас все пострадавшие находятся в лечебных учреждениях.