04.12.2019 10:43

Ночью на Салтовке сгорела частная баня (фото)

Причина пожара выясняется.



// ГСЧС

4 декабря в 2:58 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частной бане по 2-му Лазьковскому въезду, 5а.

Очевидцы сообщали о большом зареве на крыше.



К месту вызова прибыло 6 оперативных подразделений ГСЧС на автоцистернах в количестве 30 пожарных.

На момент прибытия спасателей площадь пожара составляла 150 кв.м. В деревянной бане горела крыша, перекрытия и внутренние помещения.

Людей в здании не было.



На тушение огня пожарные подали 6 пожарных стволов. Благодаря их усилиям удалось спасти жилой дом, находившийся на расстоянии около трех метров.



Пожар локализован в 4:20, ликвидирован в 7:33.



Причина возникновения пожара устанавливается.