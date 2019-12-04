Ночью на Салтовке сгорела частная баня (фото)

Причина пожара выясняется.
4 декабря в 2:58 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частной бане по 2-му Лазьковскому въезду, 5а.
Очевидцы сообщали о большом зареве на крыше.
К месту вызова прибыло 6 оперативных подразделений ГСЧС на автоцистернах в количестве 30 пожарных.
На момент прибытия спасателей площадь пожара составляла 150 кв.м. В деревянной бане горела крыша, перекрытия и внутренние помещения.
Людей в здании не было.
На тушение огня пожарные подали 6 пожарных стволов. Благодаря их усилиям удалось спасти жилой дом, находившийся на расстоянии около трех метров.
Пожар локализован в 4:20, ликвидирован в 7:33.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
В Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: