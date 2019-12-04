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04.12.2019  10:43   

Ночью на Салтовке сгорела частная баня (фото)

Причина пожара выясняется.


// ГСЧС

4 декабря в 2:58 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частной бане по 2-му Лазьковскому въезду, 5а.

Очевидцы сообщали о большом зареве на крыше.

К месту вызова прибыло 6 оперативных подразделений ГСЧС на автоцистернах в количестве 30 пожарных.

На момент прибытия спасателей площадь пожара составляла 150 кв.м. В деревянной бане горела крыша, перекрытия и внутренние помещения.

Людей в здании не было.

На тушение огня пожарные подали 6 пожарных стволов. Благодаря их усилиям удалось спасти жилой дом, находившийся на расстоянии около трех метров.

Пожар локализован в 4:20, ликвидирован в 7:33.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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