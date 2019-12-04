Верховный суд отклонил жалобу защитников Топаза

Верховный Суд оставил без изменений судебные решения в отношении участника массовых мероприятий в Харькове, который призвал к введению российских войск в Украину.
3 декабря коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставила без удовлетворения кассационные жалобы защитников Игната Кромского на приговор Киевского районного суда г. Харькова от 30 января 2018 и постановление Апелляционного суда Харьковской области от 12 июля 2018 года.
В соответствии с этими судебными решениями И.Кромской был признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины и осужден к лишению свободы на 8 лет с конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью.
Как установил суд первой инстанции, в феврале-марта 2014 И.Кромской принимал активное участие в пророссийских массовых мероприятиях, которые проходили в г.. Харькове. Во время указанных мероприятий он также открыто и публично не признавал центральные органы власти Украины и желал отделения Харьковской области от Украины. А также в интервью одному из российских телеканалов призвал Президента Российской Федерации до введения российских войск на территорию Украины.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
В Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: