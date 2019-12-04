04.12.2019 10:51

Верховный суд отклонил жалобу защитников Топаза

Верховный Суд оставил без изменений судебные решения в отношении участника массовых мероприятий в Харькове, который призвал к введению российских войск в Украину.



// Укринформ

3 декабря коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставила без удовлетворения кассационные жалобы защитников Игната Кромского на приговор Киевского районного суда г. Харькова от 30 января 2018 и постановление Апелляционного суда Харьковской области от 12 июля 2018 года.



В соответствии с этими судебными решениями И.Кромской был признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины и осужден к лишению свободы на 8 лет с конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью.



Как установил суд первой инстанции, в феврале-марта 2014 И.Кромской принимал активное участие в пророссийских массовых мероприятиях, которые проходили в г.. Харькове. Во время указанных мероприятий он также открыто и публично не признавал центральные органы власти Украины и желал отделения Харьковской области от Украины. А также в интервью одному из российских телеканалов призвал Президента Российской Федерации до введения российских войск на территорию Украины.