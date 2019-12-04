04.12.2019 11:01

«Залил» семь норм алкоголя и сел за руль: ночные патрульные останавливали пьяных водителей

Восемь водителей с признаками опьянения зафиксировали харьковские патрульные за ночную смену.



// Патрульная полиция

Например, у водителя автомобиля ВАЗ-2106, которого сегодня ночью патрульные остановили за нарушение правил дорожного движения, результат освидетельствования на состояние опьянения с помощью газоанализатора "Драгер" составил 1.36 промилле, что превышает допустимую норму почти в 7 раз.



Патрульная полиция призывает граждан соблюдать правила дорожного движения и заботиться о собственной безопасности.