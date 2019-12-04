Главная Новости Криминал и происшествия «Залил» семь норм алкоголя и сел за руль: ночные патрульные останавливали пьяных водителей
04.12.2019  11:01   

«Залил» семь норм алкоголя и сел за руль: ночные патрульные останавливали пьяных водителей

Восемь водителей с признаками опьянения зафиксировали харьковские патрульные за ночную смену.


// Патрульная полиция

Например, у водителя автомобиля ВАЗ-2106, которого сегодня ночью патрульные остановили за нарушение правил дорожного движения, результат освидетельствования на состояние опьянения с помощью газоанализатора "Драгер" составил 1.36 промилле, что превышает допустимую норму почти в 7 раз.

Патрульная полиция призывает граждан соблюдать правила дорожного движения и заботиться о собственной безопасности.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  пьяный, водитель, харьков, патрульные
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.11 Криминал и происшествия За рулем «француза» оказался водитель с 10-кратным превышением нормы алкоголя в крови 26.09 Криминал и происшествия Резонансные ДТП в Харькове "прокомментировал" Верховный Суд: пьяный за рулем - еще не преступник 04.05 Криминал и происшествия Пьяный неадекват попросил помощи и напал на медиков
 
 

Видео

Харківський зоопарк організував захід для особливих дітей. ВІДЕО
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 