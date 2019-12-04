«Залил» семь норм алкоголя и сел за руль: ночные патрульные останавливали пьяных водителей

Восемь водителей с признаками опьянения зафиксировали харьковские патрульные за ночную смену.
Например, у водителя автомобиля ВАЗ-2106, которого сегодня ночью патрульные остановили за нарушение правил дорожного движения, результат освидетельствования на состояние опьянения с помощью газоанализатора "Драгер" составил 1.36 промилле, что превышает допустимую норму почти в 7 раз.
Патрульная полиция призывает граждан соблюдать правила дорожного движения и заботиться о собственной безопасности.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
В Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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давл.:
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