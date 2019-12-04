04.12.2019 11:45

Пожарные рассказали, как тушили припаркованный впритык к подъезду многоэтажки автомобиль (ФОТО)

Пострадавших нет.



// ГСЧС

3 декабря в 23:24 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в припаркованном возле дома по на ул. Волонтерской, 60 автомобиле Renault Megane.



Когда спасатели 6-й ГПСЧ Харькова прибыли на вызов, моторный отсек автомобиля уже полностью был охвачен огнем. Пожарные немедленно приступили к ликвидации пожара. Благодаря оперативности пожарных удалось предотвратить дальнейшее распространение пожара.



Пожар локализован в 23:33, ликвидирован в 00:07. Огнем поврежден моторный отсек автомобиля на площади около 2 кв



Обстоятельства и причина возникновения возгорания устанавливается. Пострадавших и травмированных в результате пожара нет.