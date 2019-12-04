Пожарные рассказали, как тушили припаркованный впритык к подъезду многоэтажки автомобиль (ФОТО)

Пострадавших нет.
3 декабря в 23:24 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в припаркованном возле дома по на ул. Волонтерской, 60 автомобиле Renault Megane.
Когда спасатели 6-й ГПСЧ Харькова прибыли на вызов, моторный отсек автомобиля уже полностью был охвачен огнем. Пожарные немедленно приступили к ликвидации пожара. Благодаря оперативности пожарных удалось предотвратить дальнейшее распространение пожара.
Пожар локализован в 23:33, ликвидирован в 00:07. Огнем поврежден моторный отсек автомобиля на площади около 2 кв
Обстоятельства и причина возникновения возгорания устанавливается. Пострадавших и травмированных в результате пожара нет.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
В Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: