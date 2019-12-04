Главная Новости Криминал и происшествия Пожарные рассказали, как тушили припаркованный впритык к подъезду многоэтажки автомобиль (ФОТО)
04.12.2019  11:45   

Пожарные рассказали, как тушили припаркованный впритык к подъезду многоэтажки автомобиль (ФОТО)

Пострадавших нет.


// ГСЧС

3 декабря в 23:24 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в припаркованном возле дома по на ул. Волонтерской, 60 автомобиле Renault Megane.

Когда спасатели 6-й ГПСЧ Харькова прибыли на вызов, моторный отсек автомобиля уже полностью был охвачен огнем. Пожарные немедленно приступили к ликвидации пожара. Благодаря оперативности пожарных удалось предотвратить дальнейшее распространение пожара.

Пожар локализован в 23:33, ликвидирован в 00:07. Огнем поврежден моторный отсек автомобиля на площади около 2 кв

Обстоятельства и причина возникновения возгорания устанавливается. Пострадавших и травмированных в результате пожара нет.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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