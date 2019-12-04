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04.12.2019  12:00   

Остался без гаража и машины: спасатели три часа тушили пожар (ФОТО)

По предварительным данным, причиной возникновения возгорания стало короткое замыкание электрической проводки в авто.


// ГСЧС

3 декабря в 10:49 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном гараже на ул. Солнечной, 19 в селе Федоровка Нововодолажского района. В гараже стоял автомобиль «ВАЗ-2105».

К месту вызова выехал районное подразделение Службы спасения. На момент прибытия спасателей установлено, что огнем был охвачен гараж и автомобиль. Кроме того пламя могло перевернулось пристроенную к гаражу хозяйственную постройку. Площадь пожара составляла около 35 кв.м. Пожарные вытолкали легковушку из помещения гаража, но огонь к тому времени уже успел уничтожить большую часть автомобиля.

В 11:30 пожар был локализован, в 13:55 полностью ликвидирован. Хозяйственную постройку удалось спасти.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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