Остался без гаража и машины: спасатели три часа тушили пожар (ФОТО)

По предварительным данным, причиной возникновения возгорания стало короткое замыкание электрической проводки в авто.
3 декабря в 10:49 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном гараже на ул. Солнечной, 19 в селе Федоровка Нововодолажского района. В гараже стоял автомобиль «ВАЗ-2105».
К месту вызова выехал районное подразделение Службы спасения. На момент прибытия спасателей установлено, что огнем был охвачен гараж и автомобиль. Кроме того пламя могло перевернулось пристроенную к гаражу хозяйственную постройку. Площадь пожара составляла около 35 кв.м. Пожарные вытолкали легковушку из помещения гаража, но огонь к тому времени уже успел уничтожить большую часть автомобиля.
В 11:30 пожар был локализован, в 13:55 полностью ликвидирован. Хозяйственную постройку удалось спасти.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
В Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: