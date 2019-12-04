Частные дома под Харьковом поджигал 9-летний ребенок

Парень находится на медицинском учете.
В течение двух недель на территории села Соболевка Купянского района произошло пять пожаров в хозяйственных постройках на территории частных домовладений.
Полицейские Харьковщины установили личность правонарушителя, который поджигал нежилые сооружения Им оказался 9-летний житель этого же населенного пункта.
Как выяснилось, ребенок находится на учете у врача-невропатолога.
В настоящее время полицейские составили в отношении матери парня административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях) и направили для дальнейшего рассмотрения в суд.
Для принятия дополнительных мер воспитательного характера, оказание помощи специалистами информация направлена в службу по делам детей Купянской райгосадминистрации и учебного заведения.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
В Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: