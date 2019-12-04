04.12.2019 14:41

Частные дома под Харьковом поджигал 9-летний ребенок

Парень находится на медицинском учете.



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В течение двух недель на территории села Соболевка Купянского района произошло пять пожаров в хозяйственных постройках на территории частных домовладений.

Полицейские Харьковщины установили личность правонарушителя, который поджигал нежилые сооружения Им оказался 9-летний житель этого же населенного пункта.



Как выяснилось, ребенок находится на учете у врача-невропатолога.



В настоящее время полицейские составили в отношении матери парня административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях) и направили для дальнейшего рассмотрения в суд.



Для принятия дополнительных мер воспитательного характера, оказание помощи специалистами информация направлена ​​в службу по делам детей Купянской райгосадминистрации и учебного заведения.