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04.12.2019  14:41   

Частные дома под Харьковом поджигал 9-летний ребенок

Парень находится на медицинском учете.


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В течение двух недель на территории села Соболевка Купянского района произошло пять пожаров в хозяйственных постройках на территории частных домовладений.

Полицейские Харьковщины установили личность правонарушителя, который поджигал нежилые сооружения Им оказался 9-летний житель этого же населенного пункта.

Как выяснилось, ребенок находится на учете у врача-невропатолога.

В настоящее время полицейские составили в отношении матери парня административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях) и направили для дальнейшего рассмотрения в суд.

Для принятия дополнительных мер воспитательного характера, оказание помощи специалистами информация направлена ​​в службу по делам детей Купянской райгосадминистрации и учебного заведения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  поджог, полиция, харьков
 
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