На Салтовке столкнулись иномарки (ФОТО)

Авария произошла 4 декабря около одиннадцати часов утра на проспекте Льва Ландау, 128.
Участниками ДТП стали автомобиль "Mitsubishi" и автомобиль "Opel".
По предварительным данным, пострадавших в столкновении нет.
Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
В Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: