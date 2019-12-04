Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке столкнулись иномарки (ФОТО)
04.12.2019  15:08   

На Салтовке столкнулись иномарки (ФОТО)

Авария произошла 4 декабря около одиннадцати часов утра на проспекте Льва Ландау, 128.


// Facebook

Участниками ДТП стали автомобиль "Mitsubishi" и автомобиль "Opel".

По предварительным данным, пострадавших в столкновении нет.

Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.

Тэги:  дтп, харьков
 
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