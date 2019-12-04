Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове искали взрывчатку на вокзале, в аэропорту, в школах, детсадах, больницах, ТРЦ и жилых домах
04.12.2019  15:30   

В Харькове искали взрывчатку на вокзале, в аэропорту, в школах, детсадах, больницах, ТРЦ и жилых домах

Работники полиции осмотрели более 200 учреждений и зданий. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.


// Нацполиция

3 декабря в полицию на электронный адрес поступило сообщение о заминировании больницы, жилых домов, торговых центров, гостиниц, школ и детских садов, расположенных на территории Харькова, а также автовокзала, железнодорожного вокзала и аэропорта.

На местах событий работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.

Полицейские осмотрели 23 больницы, 14 жилых домов, 33 торгово-развлекательных центра и супермаркеты, 33 школы, 94 детских садов, 31 отель, «Южный вокзал» и Международный аэропорт «Харьков». В общем эвакуировали 2164 человека. Отвод транспорта не осуществлялся.

Во время осмотров мест происшествий и прилегающих территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено. Нарушений публичной безопасности и порядка не было. Пострадавших нет.

Принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению указанных уголовных правонарушений.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков
 
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