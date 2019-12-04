В Харькове искали взрывчатку на вокзале, в аэропорту, в школах, детсадах, больницах, ТРЦ и жилых домах

Работники полиции осмотрели более 200 учреждений и зданий. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
3 декабря в полицию на электронный адрес поступило сообщение о заминировании больницы, жилых домов, торговых центров, гостиниц, школ и детских садов, расположенных на территории Харькова, а также автовокзала, железнодорожного вокзала и аэропорта.
На местах событий работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.
Полицейские осмотрели 23 больницы, 14 жилых домов, 33 торгово-развлекательных центра и супермаркеты, 33 школы, 94 детских садов, 31 отель, «Южный вокзал» и Международный аэропорт «Харьков». В общем эвакуировали 2164 человека. Отвод транспорта не осуществлялся.
Во время осмотров мест происшествий и прилегающих территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено. Нарушений публичной безопасности и порядка не было. Пострадавших нет.
Принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению указанных уголовных правонарушений.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
Небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и утром небольшие осадки (снег, мокрый снег), днем местами небольшие осадки. Утром и днем туман. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: