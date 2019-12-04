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04.12.2019  16:32   

Внимание, разыскивается Денис Давыдов! (ФОТО)

Сотрудниками Московского отдела полиции устанавливается местонахождение 15-летнего Дениса Давыдова.


// Facebook

Парень 2 декабря ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

На вид Денису 15-16 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы темные, короткие, лицо овальное.

Был одет в парку темно-синего цвета, ботинки светло-коричневого цвета, черные джинсы или светло-коричневые брюки.

«Если вам известна информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в Московский отдела полиции по телефонам: (057) 738-30-24,063-720-21-72,102 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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