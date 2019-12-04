Внимание, разыскивается Денис Давыдов! (ФОТО)

Сотрудниками Московского отдела полиции устанавливается местонахождение 15-летнего Дениса Давыдова.
Парень 2 декабря ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
На вид Денису 15-16 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы темные, короткие, лицо овальное.
Был одет в парку темно-синего цвета, ботинки светло-коричневого цвета, черные джинсы или светло-коричневые брюки.
«Если вам известна информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в Московский отдела полиции по телефонам: (057) 738-30-24,063-720-21-72,102 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
Небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и утром небольшие осадки (снег, мокрый снег), днем местами небольшие осадки. Утром и днем туман. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: