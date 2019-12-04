04.12.2019 16:32

Внимание, разыскивается Денис Давыдов! (ФОТО)

Сотрудниками Московского отдела полиции устанавливается местонахождение 15-летнего Дениса Давыдова.



// Facebook

Парень 2 декабря ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.



На вид Денису 15-16 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы темные, короткие, лицо овальное.



Был одет в парку темно-синего цвета, ботинки светло-коричневого цвета, черные джинсы или светло-коричневые брюки.



«Если вам известна информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в Московский отдела полиции по телефонам: (057) 738-30-24,063-720-21-72,102 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.