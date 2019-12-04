Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине суд ужесточил наказание вору, который уклонялся от общественных работ
04.12.2019  17:56   

На Харьковщине суд ужесточил наказание вору, который уклонялся от общественных работ

В Харьковской области суд привлек к уголовной ответственности человека, который уклонился от отбывания наказания в виде общественных работ


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Об ужесточении сообщили в пресс-службе Изюмского районного суда.

По данным суда, в мае 2019 мужчину признали виновным в совершении кражи и назначили наказание в виде 200 часов общественных работ. Однако осужденный без уважительных причин не прибыл для отбывания наказания.

"Оценив исследованные доказательства, суд считает доказанной вину гражданина в совершении преступления и квалифицирует его действия по ч. 2 ст. 389 Уголовного кодекса Украины, то есть уклонение от отбывания наказания в виде общественных работ", - говорится в сообщении.

Мужчине назначили наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком в один год.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  суд, вор, харьков, наказание
 
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