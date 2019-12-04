На Харьковщине суд ужесточил наказание вору, который уклонялся от общественных работ

В Харьковской области суд привлек к уголовной ответственности человека, который уклонился от отбывания наказания в виде общественных работ
Об ужесточении сообщили в пресс-службе Изюмского районного суда.
По данным суда, в мае 2019 мужчину признали виновным в совершении кражи и назначили наказание в виде 200 часов общественных работ. Однако осужденный без уважительных причин не прибыл для отбывания наказания.
"Оценив исследованные доказательства, суд считает доказанной вину гражданина в совершении преступления и квалифицирует его действия по ч. 2 ст. 389 Уголовного кодекса Украины, то есть уклонение от отбывания наказания в виде общественных работ", - говорится в сообщении.
Мужчине назначили наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком в один год.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
Небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и утром небольшие осадки (снег, мокрый снег), днем местами небольшие осадки. Утром и днем туман. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: