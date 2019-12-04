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04.12.2019  18:20   

Любитель зимней рыбалки "на первом льду" наловил на 10 000 гн. (ФОТО)

Инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля задержали браконьера на водохранилище возле пгт Печенеги.


://khr.darg.gov.ua/

Третьего декабря 2019 Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.

Инцидент произошел на Печенежском водохранилище, вблизи пгт Печенеги Печенежского района Харьковской области.

Около 14 часов обнаружено нарушителя, который осуществлял лов рыбы запрещенными орудиями - двумя Лескова сетками. 

В сетях находилась 36 экз. толстолобика. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составила 150 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляют 9180 грн.

На нарушителя составлен админпротокол, материалы дела готовятся для передачи в правоохранительные органы.

 

Источник:   Харьковский рыбоохранный патруль
 Тэги:  рыбалка, браконьер, ловля, харьков, штраф
 
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