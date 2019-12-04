Любитель зимней рыбалки "на первом льду" наловил на 10 000 гн. (ФОТО)

Инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля задержали браконьера на водохранилище возле пгт Печенеги.
Третьего декабря 2019 Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.
Инцидент произошел на Печенежском водохранилище, вблизи пгт Печенеги Печенежского района Харьковской области.
Около 14 часов обнаружено нарушителя, который осуществлял лов рыбы запрещенными орудиями - двумя Лескова сетками.
В сетях находилась 36 экз. толстолобика. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составила 150 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляют 9180 грн.
На нарушителя составлен админпротокол, материалы дела готовятся для передачи в правоохранительные органы.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
Небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и утром небольшие осадки (снег, мокрый снег), днем местами небольшие осадки. Утром и днем туман. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: