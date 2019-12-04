Любитель зимней рыбалки "на первом льду" наловил на 10 000 гн. (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 4 декабря Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 5 декабря Небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и утром небольшие осадки (снег, мокрый снег), днем местами небольшие осадки. Утром и днем туман. На дорогах гололедица.