ДТП на Тракторах: на пешеходном переходе Mercedes врезался в столб (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 4 декабря около 20:30 на пр. Тракторостроителей, 108.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, выехал на встречную полосу, допустил столкновение со столбом и в дальнейшем задел автомобиль Volkswagen.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Mercedes с незначительными повреждениями..
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
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Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
В Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: