05.12.2019 08:17

ДТП на Тракторах: на пешеходном переходе Mercedes врезался в столб (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 4 декабря около 20:30 на пр. Тракторостроителей, 108.



// Патрульная полиция

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, выехал на встречную полосу, допустил столкновение со столбом и в дальнейшем задел автомобиль Volkswagen.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Mercedes с незначительными повреждениями..

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

\