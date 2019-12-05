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05.12.2019  08:17   

ДТП на Тракторах: на пешеходном переходе Mercedes врезался в столб (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 4 декабря около 20:30 на пр. Тракторостроителей, 108.


// Патрульная полиция

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, выехал на встречную полосу, допустил столкновение со столбом и в дальнейшем задел автомобиль Volkswagen.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Mercedes с незначительными повреждениями..

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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Тэги:  дтп, харьков
 
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