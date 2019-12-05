«Шестерка» vs Nissan: на трамвайных рельсах Гольдберговской крепкое ДТП

По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека.
Информация о столкновении автомобилей ВАЗ-2106 и Nissan на ул. Гольдберговской, 29 поступила в полицию 4 декабря в 19:42.
В результате ДТП в больницу госпитализированы водители обоих транспортных средств и пассажир Nissan.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений.
Причина и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
В Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: