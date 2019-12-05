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05.12.2019  08:32   

«Шестерка» vs Nissan: на трамвайных рельсах Гольдберговской крепкое ДТП

По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека.


// Патрульная полиция

Информация о столкновении автомобилей ВАЗ-2106 и Nissan на ул. Гольдберговской, 29 поступила в полицию 4 декабря в 19:42.

В результате ДТП в больницу госпитализированы водители обоих транспортных средств и пассажир Nissan.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений.

Причина и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Тэги:  дтп, харьков
 
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