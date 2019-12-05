05.12.2019 09:14

За махинации с землей чиновник пойдет под суд

Дергачевская местная прокуратура утвердила обвинение бывшему начальнику Управления Госкомзема в Дергачевском районе Харьковской области за злоупотребление служебным положением и служебный подлог.



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В течение 2007-2008 годов указанной должностным лицом подписано положительные заключения по проектов землеустройства, касающихся отвода трех земельных участков для строительства жилых домов.



В дальнейшем это стало основанием для передачи указанных земель в частную собственность. Однако передача земель состоялась с рядом нарушений требований действующего законодательства. В частности, не изменено целевое назначение участков.



Кроме того, нарушен установленный государством мораторий на отчуждение этих земель. При этом, эти земли фактически является государственной собственностью и находятся в постоянном пользовании Государственного предприятия «Харьковская лесная научно-исследовательская станция».



Таким образом, действия указанного должностного лица привели к выбытию из государственной собственности земельных участков лесного фонда, что нанесло государству ущерб в размере почти 376 тыс. грн.

Дергачевской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт по факту злоупотребления служебным положением и служебной подделки, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины).



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Сейчас местной прокуратурой готовятся исковые заявления с целью возвращения незаконно предоставленных в частную собственность земельных участков лесного фонда.