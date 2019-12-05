На Салтовке нашли труп в снегу

Признаков насильственной смерти у умершего нет.
3 декабря в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины на улице Героев Труда, 31.
По адресу выехала следственно-оперативная группа.
Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 42-летний мужчина.
На его теле видимых признаков насильственной смерти не было.
Сейчас все обстоятельства происшествия и причины смерти мужчины устанавливаются.
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Небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и утром небольшие осадки (снег, мокрый снег), днем местами небольшие осадки. Утром и днем туман. На дорогах гололедица.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
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