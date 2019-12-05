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05.12.2019  09:58   

На Салтовке нашли труп в снегу

Признаков насильственной смерти у умершего нет.


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3 декабря в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины на улице Героев Труда, 31.

По адресу выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 42-летний мужчина.

На его теле видимых признаков насильственной смерти не было.

Сейчас все обстоятельства происшествия и причины смерти мужчины устанавливаются.

Тэги:  труп, смерть, харьков, полиция
 
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